Italia, Puma presenta kit 2022-23 ma sui social è sfottò per il mancato Mondiale…

Svelata la nuova maglia dell'Italia targata Puma. Sui social, però, è partita la presa in giro in chiave mancato Mondiale.

SFOTTO' - La presentazione della nuova maglia targata Puma ha però scatenato sui social una presa in giro non indifferente. Infatti, non appena su Instagram sono state pubblicate le immagini, tra i primissimi commenti quasi tutti erano a proposito della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar di questo inverno. "World cup winning kit", ha scritto un utente. In tanti, poi, gli hanno fatto eco: "Ma è la maglia per il Mondiale?". "Non vedo l'ora di vedere l'Italia indossare questa maglia al Mondiale...", ha commentato qualche altro.