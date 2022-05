Italia ripescata al Mondiale? La risposta della Christillin gela tutti

Ancora rumors sulla particolare ipotesi che riguarda gli Azzurri

Nelle scorse ore si era fatta strada l'ipotesi di un possibile ripescaggio dell' Italia per il Mondiale in Qatar. A sganciare "la bomba" era stato il presidente della Federgolf, Franco Chimenti . A rimettere a tacere tale indiscrezione ci ha però pensato la presidente della Fondazione Museo delle Antichita' Egizie e delegata Uefa Evelina Christillin , intervistata da Francesca Fagnani e Giorgio Lauro a Rai Radio 1 per Un Giorno da Pecora.

"Non e' vero che stiamo per esser ripescati ai mondiali di calcio anche nel caso la nazionale dell'Ecuador venisse squalificata. In caso, a rientrare sarebbe una sudamericana. Insomma, non c'e' nessuna possibilita' che l'Italia giochi il prossimo mondiale", le dichiarazioni della Christillin.