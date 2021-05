Italia-San Marino: le formazioni ufficiali. Mancini lancia Grifo e Kean

Fischio d'inizio alle 20.45

L'Italia scende in campo per un test importante in vista dell'Europeo, che scatterà nelle prossime settimane. Gli azzurri affronteranno la selezione di San Marino con l'obiettivo di trovare risposte importanti e sperimentare. Occhi puntati sull'attacco, costruito con un tridente composto da Bernardeschi, Kean e Grifo. Tra i pali spazio al numero uno del Cagliari Cragno. Fischio d'inizio alle ore 20.45 alla Sardegna Arena.