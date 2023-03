Italia, scelti i numeri di maglia per l’Inghilterra e Malta: ecco a chi va la 10

Si parte! L' Italia di Roberto Mancini è pronta ad iniziare questo 2023 con le gare di qualificazione ad Euro 2024. Oggi la sfida contro l'Inghilterra , domenica, poi, quella contro Malta. Sono stati resi noti ufficialmente i numeri di maglia assegnati per le due partite in programma.

Come si può notare dall'elenco dei giocatori e i rispettivi numeri, la "pesante" maglia numero 10 è stata affidata a Lorenzo Pellegrini, cetrocampista della Roma, che in occasione della sfida contro gli inglesi dovrebbe giocare in posizione avanzata in un ipotetico tridente con Retegui (che ha scelto la 19) e Berardi. Tra i portieri la 1 sulle spalle di Donnarumma mentre la 21 e la 22 su quelle di Falcone e Meret.