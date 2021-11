Italia-Svizzera, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45 all'Olimpico di Roma la sfida decisiva per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022

Redazione ITASportPress

Italia-Svizzera: è l'ora della verità. Questa sera, venerdì 12 novembre, andrà in scena il match degli Azzurri contro gli elvetici per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022. La formazione di Mancini sfida quella di Yakin.

Italia-Svizzera, probabili formazioni

Ancora alcuni dubbi di formazione per entrambi i commissari tecnici con diverse defezioni da una parte e dall'altra. Questi i possibili 22 di Italia-Svizzera:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Insigne, Belotti, Chiesa. Ct. Mancini.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Freuler, Zakaria, Widmer; Shaqiri, Sow; Okafor. Ct. Yakin.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita Italia-Svizzera si giocherà oggi, venerdì 12 novembre 2021 allo stadio Olimpico di Roma. Il calcio d'inizio della gara è previsto per le ore 20.45.

La partita tra gli Azzurri e gli elvetici verrà trasmessa come sempre in diretta e in chiaro sulle reti Rai. Per la precisione il canale sul quale si potrà seguire la gara sarà Rai Uno.

La sfida dell'Olimpico sarà disponibile anche in diretta streaming grazie al servizio gratuito offerto da Rai Play: basterà collegarsi al sito ufficiale, inserire le proprie credenziali e selezionare la partita. In alternativa ci si potrà connettere tramite l'app disponibile per sistemi iOS e Android su dispositivi quali smartphone e tablet.