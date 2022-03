Italia, Tonali: “Ripartire, ma non andare a due Mondiali fa male…”

Il centrocampista Azzurro tra presente e futuro

GARA - "Queste sono sempre partite difficili. Anche se non era molto importante, è sempre difficile approcciare in un ambiente così. Loro sono poi partiti subito forte, ma noi con la qualità ci siamo ripresi e l'abbiamo ribaltata", ha detto Tonali. "Come mi son trovato in mezzo al campo. Bene, è da tanto tempo che ci conosciamo. Per me è uguale giocare con qualsiasi compagno, non è un problema".