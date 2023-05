Italia U20-Nigeria U20, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Italia U20-Nigeria U20, le ultime

"Una squadra forte, difficile da affrontare perché ha giocatori estremamente fisici, dotati di grande velocità. Non sarà facile, una partita importante per proseguire il nostro cammino in questo Mondiale". Sono state queste le parole alla vigilia del CT Nunziata che per la sua Italia U20 ha tutta la rosa a disposizione. A guidare le offensive saranno Baldanzi sulla trequarti con Esposito e Ambrosino in avanti. Non mancherà anche Casadei, autore di una doppietta nel primo match.