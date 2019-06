Italia U21, Chiesa: “Non ci resta che sperare. Abbiamo dato tutto. Di Biagio ci ha detto…”

Nonostante la vittoria per 3-1 sul Belgio, il cammino dell’Italia all’Europeo potrebbe interrompersi. Il contemporaneo successo con goleada da parte della Spagna contro la Polonia non ha consentito agli azzurrini di passare il girone al primo posto, complicando, e non poco, il proseguimento del torneo.

Alla squadra di Di Biagio non resta che attendere i risultati della altre gare e sperare di passare come la migliore seconda. Intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro il Belgio, il giocatore dell’Italia U21 Federico Chiesa, autore di uno dei gol, ha commentato la partita e le speranze residue dei suoi: “Ora possiamo solo sperare, non ci resta da fare niente altro. Si sapeva che con la sconfitta subita contro la Polonia ci siamo giocati la qualificazione ma noi abbiamo dato tutto, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Anche contro la Polonia abbiamo fatto una grande partita ma abbiamo preso un gol che si poteva evitare. Ora guardiamo le altre gare. Abbiamo fatto il massimo con il Belgio, peccato per il gol preso ma è stato davvero un grande gol. Potevamo fare 4-5 reti ma abbiamo dato tutto, sono orgoglioso della squadra. Di Biagio ha detto che è orgoglioso di allenarci, che siamo un grande gruppo, se non dovessimo passare sarebbe davvero un peccato ma noi ci speriamo“.