Italia U21, Colombo: “Nazionale può giocarsela contro tutti. La doppietta…”

L'Italia U21 del CT Nicolato si è imposta per 3-1 contro l'Ucraina U21 in un test amichevole molto importante per preparare gli impegni ufficiali ormai prossimi della Nazionale (l'Europeo di categoria in Romania e Georgia). A segno per gli Azzurrini bomber Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce, autore di due gol.