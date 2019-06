Italia U21, Meret: “Rabbia e delusione. Impareremo da questa esperienza…”

Non sembrano attenuarsi l’amarezza e la delusione, e anche a distanza di giorni la ferita è ancora troppo dolente. L’Italia Under 21, dopo aver concluso il girone degli Europei con due vittorie e una sconfitta, non è riuscita a superare il turno.

Gli azzurri, tra i favoriti alla vittoria finale, hanno lasciato anzitempo la competizione anche a causa del risultato di pareggio nella sfida di lunedì tra Francia e Romania. Dopo le parole del ct Di Biagio e di tutto l’ambiente italiano, arrivano sui social anche quelle di qualche protagonista. Alex Meret, portiere del Napoli, ci ha messo un po’ per digerire l’eliminazione.

RABBIA E DELUSIONE – Sul proprio profilo Instagram, però, ha voluto comunque mandare un messaggio ai sostenitori azzurri: “Non è andata come volevamo, c’è delusione e rabbia perché l’obiettivo era alla nostra portata ma purtroppo il calcio è anche questo”, ha commentato il giovane portiere. “Consapevoli di aver dato tutto, impareremo da questa esperienza. Grazie a tutti i tifosi che ci hanno sempre sostenuto e non ci hanno fatto mancare il loro affetto! Sono orgoglioso e onorato di aver indossato la maglia azzurra e di aver condiviso questa avventura con un gruppo unito, formato da splendide persone! Ora, è tempo di staccare la spina e ricaricare le batterie per la prossima stagione”, ha concluso Meret.