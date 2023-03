Italia U21-Ucraina U21, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera per il match amichevole alle 20.

Italia U21-Ucraina U21 andrà in scena questa sera, lunedì 27 marzo 2023 alle ore 20 per quella che sarà una sfida amichevole molto interessante tra le due Nazionali.

Una partita importante quella di questa sera per le due squadre. Infatti, le formazioni continuano la marcia di avvicinamento .ai Campionati Europei di categoria che si disputeranno tra fine giugno ed inizio luglio in Romania e Georgia. Gli Azzurrini , dopo aver sfidato la Serbia nella loro prima uscita nel 2023, si apprestano ad affrontare un altro importante test match: quello contro l' Ucraina .

Possibile vedere per la squadra del CT Nicolato, Cancellieri e Colombo in avanti con Bove, Ricci e Fagioli in mezzo al campo. Udogie e Bellanova esterni. In difesa Lovato, Okolo e Pirola potrebbero formare il terzetto davanti a Turati.