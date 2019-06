Italia U21, Di Biagio: “Obbligatorio crederci”

Vigilia della delicata sfida con il Belgio per l’Italia Under 21. Gli azzurrini, dopo l’inatteso ko con la Polonia di mercoledì, sono costretti alla vittoria contro il Belgio e sperare che la Spagna batta la Polonia per essere certi di passare il turno.

ItaSportPress ha seguito live dalle 18,30 la conferenza stampa di presentazione del match di Luigi Di Biagio. A fianco a lui Moise Kean.

MORALE – “Abbiamo l’obbligo di crederci, abbiamo tutte le possibilità per farcela. Il morale è buono e domani sarà al massimo: siamo già ripartiti”.

PASSATO E FUTURO – “Il palo di Pellegrini come la traversa colpita a Francia 98′? Non vedo affinità, neanche tra i due legni. Il mio futuro non dipenderà da come finirà questo Europeo”.

FORMAZIONE ANTI-BELGIO – “Non possiamo svelare tutte le nostre carte. Loro sono una grande squadra, è molto strano siano a 0 punti. Noi abbiamo tante soluzioni ed oggi valuterò le condizioni di un paio di giocatori per capire se potranno esserci o meno. Io metterei la firma per giocare come con la Polonia, migliorando però la precisione. Visti gli infortuni di Bonifazi e Orsolini e la squalifica di Zaniolo qualcosa cambieremo, ma non molto”.

SQUADRA – “A me per risollevarmi ci vuole poco e lo devo trasmettere ai ragazzi: dai loro sguardi vedo però che loro vorrebbero giocare già oggi. Sappiamo di dover vincere e poi aspettare quello che succede tra Spagna e Polonia”.

PERICOLO DISTRAZIONE – “Se penseremo alla gara tra Polonia e Spagna? Una situazione analoga l’abbiamo già vissuta due anni fa. Al momento dei calcoli ho fermato tutti dicendo che noi dobbiamo solamente pensare a vincere, punto. Poi vedremo cosa accadrà. Certamente saremo informati del risultato”.

OBIETTIVO – “Da quando è iniziato l’Europeo, in tanti hanno detto che avremmo vinto in scioltezza, poi però ci siamo resi conto di quanto siano forti le altre. Io lo sapevo già, altri lo stanno scoprendo solo oggi. Se non dovessimo arrivare alle semifinali non avremmo però fatto un buon lavoro”.

MODULO – “Possiamo adottare situazini diverse, dipende da che partita vogliamo fare. Io ai giocatori l’ho già spiegato: domani vedrete. Pellegrini trequartista? Lui è molto duttile, se vorrò giocare in quel modo è una soluzione possibile”.

STADIO PIENO – “Questo ovviamente ci dà emozioni uniche. L’obiettivo è quello di divertire i nostri tifosi vincendo”.

Queste invece le parole di Kean: “Noi siamo motivati al 100%, la partita con la Polonia è andata in archivio: adesso pensiamo solamente al Belgio. Le partite in Champions sicuramente mi sono servite molto per crescere: vestire la maglia azzurra, poi, dà una motivazione ancora maggiore. Se è la vigilia più importante dellamia carriera? Sì, direi che è una delle partite più belle. Il Belgio è una grande squadra, ma noi siamo consapevoli della nostra forza. Sarri?Non ho avuto modo di vedere la sua conferenza stampa, adesso sono concentrato solamente su queste partite. Segnare mi piacerebbe, ma sono sempre stato abituato a mettere la squadra davanti a tutto. Giocheremo per il nostra paese e sarà bello avere il supporto di così tanta gente”.