E’ già terminata l’avventura dell’Italia agli Europei Under 21. Gli azzurrini, secondi nel gruppo A, sono stati eliminati dopo il pareggio di ieri sera per 0-0 tra Francia e Romania, che consegna il pass per le semifinali come migliore seconda ai transalpini. Ed oggi, il commissario tecnico Luigi Di Biagio incontrerà la stampa per spiegare le ragioni del flop.

ItaSportPress seguirà live l’evento dalle ore 11.