Italia-Ungheria, probabili formazioni e dove vederla

Italia-Ungheria si gioca martedì 7 giugno 2022 alle ore 20:45 per la Nations League. Secondo impegno nel torneo per gli Azzurri di Mancini chiamati a trovare il successo dopo il pari contro la Germania. Dall'altra parte ci sarà la Nazionale guidata dal CT Marco Rossi che nella prima uscita aveva sorpreso l'Inghilterra vincendo 1-0.

Il secondo impegno degli Azzurri in Nations League dopo quello contro la Germania verrà trasmesso in diretta e in chiaro dalla Rai sul canale Rai 1. L'emittente statale consente la possibilità di seguire il match in diretta tv e streaming grazie al servizio gratuito di Rai Play: In questo caso basterà collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricare l'app su smartphone e tablet.