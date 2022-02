Italiano: “Coppa Italia contro la Juventus? Ecco cosa dirò alla mia Fiorentina”

Parla il mister della Viola tra Coppa Italia e pareri personali

COPPA - "Andiamo in semifinale con la Juve e le mie parole saranno: 'diamo valore alla gara d’andata per poi giocarci il ritorno con possibilità concrete di passare il turno'", ha spiegato Italiano. Poi sulla squadra: "Nel momento in cui ti chiamo in causa, poiché durante la settimana ti tengo sempre partecipe e sempre nella mia testa, se tu non rendi allora inizio a perdere fiducia nei tuoi confronti e tu stai dando la possibilità al tuo compagno di guadagnarsi due o tre partite da titolare in più. Certo, prima avevamo Vlahovic che segnava a ogni partita ed è normale che alcuni si guadagnano la conferma tramite le grandi prestazioni", ha spiegato sulle rotazioni della Viola.