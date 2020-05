Iturbe: “Sogno l’Italia, fortunatamente mi stanno cercando diversi club di A…”

Nostalgia dell’Italia per l’ex attaccante di Verona, Roma e Torino Juan Iturbe. L’argentino naturalizzato paraguaiano, che gioca attualmente in Messico con la maglia del Pachuca, ha infatti rivelato di sentire la mancanza del nostro Paese nel corso di un’intervista al Messaggero.

ITALIA – “Ho un ottimo ricordo dell’Italia, ho una voglia matta di tornare. Fortunatamente ci sono tanti club di Serie A che mi stanno cercando, spero quindi di realizzare presto il mio sogno. Coronavirus? Ho diversi amici che mi informano sulla situazione italiana, anche qua in Messico il calcio è fermo, ma non c’è stato un lockdown rigido come in Italia. Ora aspettiamo novità: sicuramente ci aspetta un lungo periodo a porte chiuse…”.