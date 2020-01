Ivana Icardi attacca Wanda: “Mauro via dall’Inter per colpa tua”

Lo scontro tra Wanda Nara e la cognata Ivana Icardi si arricchisce di un nuovo episodio. La sorella di Maurito accusa la show girl argentina nel corso di una lunga lettera aperta pubblicata dal giornale Di Più: “Wanda, sei veramente sfacciata e senza ritegno. Mi hai cancellato dalla tua vita e per di più mi hai allontanato da mia famiglia perché non volevi che entrassi al Grande Fratello argentino. E adesso cosa fai? Partecipi come opinionista al ‘Grande Fratello’ italiano! Sei proprio la donna più incoerente sulla faccia della terra. Quando ti sei messa con Mauro, dopo la separazione da Maxi Lopez, il padre dei tuoi primi tre figli, in molti ti consideravano una rovina-famiglie. Ma io ero dalla vostra parte. Pensavo: a volte in nome dell’amore tutto può succedere. Ho capito chi sei, hai sempre voluto essere la sola stella attorno a Mauro. Tu non tolleri interferenze. Ti sei chiesta perché anche tanti ammiratori di Mauro ce l’hanno con te? L’anno scorso è entrato in contrasto con la squadra in cui giocava, l’Inter, tanti dicono che i problemi sono cominciati perché tu vuoi mettere bocca su tutto. Risultato: ha dovuto cambiare squadra e ora gioca a Parigi. Ma questi, tutto sommato, sono affari vostri”.