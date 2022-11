Izco si ritira: “Ho appeso gli scarpini al chiodo ma corro verso nuovo obiettivo”

Mariano Izco appende gli scarpini al chiodo e si ritira. Lo ha annunciato lo stesso ex storico calciatore con un grandissimo passato in varie categorie dalla A alla C con un post su Instagram nel quale ha ripercorso, anche con le immagini, alcune tappe della sua carriera.

Molto caro soprattutto al Catania, Izco ha scritto nel suo messaggio commosso: ""Ho sempre corso, in tutta la mia carriera. In ogni campo, argentino o italiano, in ogni categoria, dalla A alla C, per ogni squadra di cui abbia indossato i colori, ho sempre dato tutto me stesso, rincorrendo il pallone, gli avversari e soprattutto un sogno. Sognavo esattamente una carriera come questa da bambino, e ci sono riuscito".