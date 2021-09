Jairzinho dimesso dall’ospedale dopo il Covid: “Ha superato la malattia”

Sospiro di sollievo per Jairzinho: l'ex stella del Brasile è uscito dalla terapia intensiva in cui era finito per curare il Covid

In Brasile, il Covid continua a colpire duro. Una delle persone colpite dal virus è l'ex stella della Seleçao Jairzinho. Il giocatore fu protagonista nel vittorioso Mondiale del 1970, quando i verdeoro superarono in finale l'Italia per 4-1. Decisivi i suoi gol, come ai quarti di finale contro l'Inghilterra. A 76 anni, Jairzinho è riuscito a superare una fase critica della malattia che lo aveva costretto a finire in terapia intensiva. Il figlio Jair Ventura ha spiegato quali sono le condizioni del padre ai microfoni di Ansa: "Sta bene, è arrivato a casa e, grazie a Dio, ha superato questa malattia terribile. Ora continuerà a curarsi, a casa. Voglio ringraziare anche il dottor Arthur Vianna che lo ha seguito durante tutto questo tempo, e gli infermieri. E' stato un momento molto difficile, ma tanta gente ha pregato per noi e ciò mi ha commosso". Una buona notizia per tutto il mondo del calcio.