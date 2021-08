James Rodriguez: “Io come Aguero. All’Everton per Ancelotti come lui al Barça per Messi”

Il colombiano deluso dall'addio di Ancelotti dall'Everton si paragona ad Aguero e all'addio dell'amico Messi dal Barcellona

Lionel Messi ha detto addio al Barcellona lasciando l'amaro in bocca a tutti appassionati di calcio, tifosi blaugrana e non. Anche nello stesso ambiente catalano, c'è chi come Sergio Aguero sembra aver reagito nel modo peggiore possibile. L'attaccante, arrivato a parametro zero dopo l'addio al Manchester City, ha firmato con il club spinto dalla grande amicizia per La Pulce. Adesso, però, si ritroverà da solo. Una situazione che è molto "cara" anche ad un altro fuoriclasse del pallone: James Rodriguez.