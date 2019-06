James Rodriguez: “Mercato? Ci penso, ma ora voglio fare una bella Copa America…”

Assoluto protagonista, insieme a Duvan Zapata, del successo della Colombia contro il Qatar, James Rodriguez, autore dell’assist per il bomber atalantino, ha parlato ai microfoni di Marca subito dopo il match di Copa America che vede la Nazionale dei Cafeteros già sicura del primo posto del girone.

Al centro di tante voci di mercato che lo vogliono in direzione Napoli, l’ex Bayern Monaco, ora tornato al Real Madrid, ha detto la sua sul proprio futuro dicendosi, però, concentrato solo sulla competizione in corso in Brasile: “Sono tranquillo, sto bene e voglio giocare bene. Voglio fare una buona Copa America per aiutare la Colombia a ottenere il massimo”. E dalla Copa America, forse, dipenderà il suo destino anche sul mercato: “Ripeto, il mio obiettivo è fare bene adesso. Mercato? Ci penso, ma ci sono ancora diversi giorni e per il mio futuro ancora non si sa. Andare al Napoli e tornare a lavorare con Ancelotti? Non so, per ora sto solo pensando alla Nazionale e a giocare una buona Copa America…”, ha concluso il numero 10 colombiano.