James Rodriguez scherza: “Mio italiano pessimo. Napoli? Dipende dal Real Madrid…”

La sua Colombia è passata ai quarti di finale di Copa America grazie al terzo successo in altrettante partite. James Rodriguez pensa solo al torneo e non alle voci di mercato che lo vedono sempre più spesso accostato al Napoli.

Il trequartista del Real Madrid, come riporta AS, ha parlato al termine della gara vinta contro il Paraguay scherzando anche sul suo italiano ma dando un chiaro segnale in ottica futura.

MERCATO – “Il mio italiano? Pessimo”, ha detto James Rodriguez in zona mista. “Dove sarà l’anno prossimo? Non so dove giocherò la prossima stagione. In questo momento penso alla Copa America, devo rimanere tranquillo. Restare a Madrid o andare al Napoli? Dipende dal club, ci sono persone in società che fanno tanto ed io da qui non posso far nulla. Se ho avuto contatti con Zidane? Mai”, ha concluso il classe ’91.