James Rodriguez: “Sogno trofeo con Colombia. Ritiro? Non giocherò a lungo…”

Il colombiano progetta il proprio futuro

Redazione ITASportPress

In un’intervista rilasciata al canale ufficiale della Federcalcio colombiana La Linterna, il fantasista James Rodriguez dell’Everton ha spiegato di star riflettendo sul proprio ritiro anche se ancora non ha preso alcuna decisione definitiva. Nelle parole del fantasista ex anche Bayern Monaco e Real Madrid il desiderio di trionfare con la Colombia in un'importante competizione internazionale.

A tutto James Rodriguez

"Il mio sogno è quello di vincere con la mia Nazionale", ha esordito James Rodriguez. "Ne ho anche parlato con la squadra e ho condiviso l'obiettivo con i compagni. Ho vinto diversi titoli in carriera e quindi perché non alzarne uno con la Colombia?". Per farlo ci sarà bisogno dell'aiuto di tutti, compresi i più esperti: "Falcao? Per me è un onore giocare con lui. Lo abbiamo fatto anche al Porto e al Monaco".

Poi, uno sguardo anche al futuro, col classe 1991 che pensa anche al ritiro: "Non posso dirvi quando e dove mi ritirerò", ha spiegato James Rodriguez. "Ma penso che sia rimasto poco tempo nel calcio per me, non vorrei giocare quando sarò troppo vecchio. Voglio godermi al massimo questi ultimi anni e aiutare i giovani".