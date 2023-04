Jankto: “Coming out? Se non fossi stato calciatore l’avrei fatto prima”

Nelle scorse settimane il coming out, ora Jankto racconta come va e le motivazioni che lo hanno spinto ad uscire allo scoperto solamente ora.

Circa un mese e mezzo fa il coming out, adesso Jakub Janktoracconta la sua scelta di uscire allo scoperto e lo fa a Sky TG24.

"Non avessi fatto il calciatore l’avrei detto prima. Adesso sto meglio, ma è stato difficile essere il primo giocatore a farlo. La prima settimana è stata dura perché le reazioni ci sono state. Per il 90% sono state positive e mi hanno aiutato molto e ringrazio tutti, ma ci sono stati anche messaggi negativi e mi è successo anche giocando fuori casa", ha ammesso il giocatore che si trova ora in Repubblica Ceca, allo Sparta Praga.

"Me lo aspettavo ma io mi concentro si chi posso aiutare. Mi sono arrivati anche messaggi di persone che mi hanno detto che li ho aiutati, che grazie a me si sono aperti con i genitori, gli amici o la fidanzata. E’ questo il senso di ciò che ho fatto. Ho fatto coming out prima per me stesso e poi per aiutare gli altri".

"Il mondo del calcio è un po' omofobo e lo sappiamo tutti, ma improvvisamente mi è venuta la voglia di dire tutto, non è stato un qualcosa di programmato", ha aggiunto spiegando che tuttp è venuto in modo spontanteo.

"Il fatto di essere a casa mi ha aiutato assolutamente. Se fossi stato in Spagna o in Italia non avrei fatto coming out. Le persone qui a Praga mi hanno aiutato molto. In Italia si dice ‘casa dolce casa'".