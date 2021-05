Jens Lehmann nella bufera per messaggio razzista su WhatsApp

L'ex portiere dell'Arsenal e della Germania nella bufera

L'ex storico portiere Jens Lehmann è al centro di una vera e proprio bufera per un messaggio si stampo razzista inviato su WhatsApp. Come spiegano di versi media tedeschi tra cui Bild e Kicker, l'ex estremo difensore anche della Nazionale ha inoltrato - forse per errore - una frase discutibile a Dennis Aogo, ex esterno con un passato anche con la maglia della squadra tedesca, e ora commentatore per Sky. Il contenuto del messaggio è stato diffuso dal diretto interessato che è rimasto molto colpito da quanto ci fosse scritto. In modo particolare il passaggio "ragazzo nero".