Jermain Defoe fa 40 anni e… regala 100 tagli di capelli ai più giovani

In tanti lo ricordano per i suoi gol ma anche per le sue opere di beneficenza. E in un certo senso Jermain Defoe non si smentisce neppure adesso. Per festeggiare i suoi 40 anni, infatti, l'ex calciatore anche di Sunderland, Rangers e Tottenham, e ora allenatore delle giovanili Spurs ha deciso di non ricevere un regalo bensì di farlo.