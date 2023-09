Jerome Boateng nuovamente sotto processo per violenza domestica

Jerome Boateng è nuovamente entrato sotto il mirino della critica, accusato di violenza domestica nei confronti della sua ex compagna. In realtà, questa storia risale a qualche anno fa e il difensore la aveva risolta di recente con un annullamento della condanna. Tuttavia, un'altra procedura è stata aperta dalla procura outre-Rhin questo giovedì. Secondo quanto riportato dall'AFP, il campione del mondo 2014 è stato nuovamente citato in giudizio per "colpi, lesioni e insulti" contro la donna. Secondo la fonte, Boateng avrebbe colpito l'ex compagna mentre erano in vacanza ai Caraibi, nel 2018. In precedenza era stato accusato di aver "schiacciato un occhio con il pollice, morso e scaraventato a terra l'ex compagna". Per questi fatti che risalgono a cinque anni fa la data del nuovo processo non è ancora stata rivelata.