Jesé Rodriguez rivela: “Mbappé mi ha detto che giocherà nel Real Madrid”

L'attuale calciatore del Las Palmas parla dell'ex compagno in quel di Parigi e del suo desiderio di vestire la camiseta blanca del Real

Ulteriori conferme su quello che sarà il futuro di Kylian Mbappé . La stellina francese del Paris Saint-Germain sogna di giocare nel Real Madrid e oltre ai rumors di mercato dei vari organi di stampa, adesso arriva anche la testimonianza di un suo ex compagno di squadra. Parliamo di Jesé Rodriguez che ha avuto modo raccontare alcuni aneddoti proprio relativi all'enfantprodige.

"ANDRA' AL REAL" - Con un passato proprio tra le fila del Psg, Jesé ha raccontanto alla trasmissione #Vamos di Movistar+ quelli che già anni fa erano i pensieri di Mbappé: "Quando ancora ero al Psg ci ho parlato con Mbappé certo. Mi ha detto che un giorno avrebbe giocato al Real Madrid. Mi ha detto che non sapeva se sarebbe stato tra uno, due o tre anni, ma che il suo sogno era andare al Real". Poi, spazio ad una previsione personale: "Sono sicuro che giocherà nel Real Madrid. Non so se quest'anno o il prossimo, ma Mbappé andrà al Real".