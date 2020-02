Jiangsu Suning, il retroscena: “Avevamo l’accordo per Bale, poi però…”

Gareth Bale è stato ad un passo dal trasferimento in Cina. A rivelarlo, nel corso di un’intervista a The National de Dubai, è stato il tecnico del Jiangsu Suning Cosmin Olaroiu, che ha svelato come, la scorsa estate, il suo club avesse trovato l’accordo per prelevare dal Real Madrid il gallese.

RETROSCENA – “L’affare era quasi fatto, il club aveva l’accordo con l’agente di Bale e poco dopo lo trovammo anche con il Real. L’operazione, però, non andò in porto: i blancos persero alcune amichevoli, tra cui quella per 7-3 nel derby con l’Atletico, e cambiarono idea, decidendo di tenere Bale…”.

