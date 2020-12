Jo e i problemi con l’alcol: “Mi ha portato all’autodistruzione…”

João Alves de Assis Silva, per tutti solamente Jo. Il brasiliano, ora al Corinthians, è stato protagonista di un’intervista a TV Record in cui ha ripercorso alcuni momenti davvero grigi, se non neri, della sua carriera sportiva. In tanti lo ricordano con le maglie di CSKA Mosca, ma anche quelle di Manchester City, Everton e della Nazionale. Grandi promesse, ma quasi mai mantenute per lui. E il problema principale era stato l’alcol.

Jo si racconta: “L’alcol mi ha portato all’autodistruzione”

Era grande amico di Ronaldinho, non solo in campo all’epoca dell’Atletico Mineiro. Ha giocato al Mondiale con il Brasile ed è stato accanto ai più forti calciatori verdeoro come Neymar o Dani Alves. Eppure, la carriera di Jo non è andata come ci si attendeva: “Io e Dinho eravamo amici, ma ci siamo allontanati”, ha racconto l’attaccante ora del Corinthians. “Non ci parliamo da molto tempo”. “Capita che rimani solo quando bevi. Alcuni amici non sono più in contatto con me a causa del fatto che ho cambiato il mio stile di vita. L’alcol porta all’autodistruzione”.

E ancora: “Dopo il Mondiale sono tornato all’Atletico e quello è stato l’inizio di una fase davvero brutta”, ha rivelato l’attaccante in riferimento al 2014 e al Mondiale disputato senza grande successo e senza neppure una rete. “Non stavo giocando bene e mi sono separato da mia moglie. Non andavo da nessuna parte e facevo molti errori”. In quel momento il rifiugio nell’alcol. “Volevo bere anche la mattina”. Ma poi qualcosa è cambiato e adesso Jo, a 33 anni, vive bene, segna ed è felice in Brasile. “Sono consapevole di aver commesso degli errori in passato. Prima non ero nemmeno in grado di riconoscerlo. Ma ora ho trovato la pace nella mia vita”.