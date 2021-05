Joao Mario, niente più Inter: “Spero lo Sporting mi acquisti. Voglio stare qui”

Il centrocampista vuole restare in Portogallo

Nell'intervista rilasciata questa mattina sulle pagine di Record, Joao Mario , centrocampista dell' Inter ora in forza allo Sporting Lisbona , fresco campione di Portogallo, ha ammesso di voler rimanere anche dalla prossima stagione a giocare in patria. Tra i protagonisti della cavalcata verso il titolo del club che ha interrotto l'egemonia di Benfica e Porto, il classe 1993 spera che le due società possano trovare un accordo per il riscatto.

"Il mio desiderio è di essere acquistato dallo Sporting. Il club ha già dimostrato che mi vuole tenere in squadra. La vittoria? In strada tutti mi ringraziano. Era un titolo che lo Sporting meritava dopo aver passato così tanto tempo senza vincere un campionato. Per questo lungo periodo senza vincere è stato un campionato speciale. E' una grande soddisfazione per tutta la gente dello Sporting", ha detto Joao Mario che si è preso anche la prima pagina odierna del noto periodico lusitano.