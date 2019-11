Joao Mario: “Razzismo? In Italia succedde ogni settimana…”

La vicenda Balotelli, con l’attaccante del Brescia vittima di ululati razzisti durante la gara con il Verona, continua a far discutere. Ad analizzare il fenomeno del razzismo nel mondo del calcio, alla CNN, è intervenuto il centrocampista della Lokomotiv Mosca Joao Mario.

ITALIA – “Quando certi episodi si verificano troppo spesso diventa un problema. E’ successo anche ad alcuni miei amici, come ad esempio a Dalbert dell’Inter in una partita con la Fiorentina. In Italia queste cose accadono ogni settimana, è triste. Dovrebbero iniziare a prendere questi casi più seriamente, punendo i colpevoli. Questi individui vanno arrestati, ci deve essere un cambiamento: vanno rispettate le persone di ogni colore”.