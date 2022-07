Joao Pedro: “Grazie Cagliari. Al Fenerbahce sensazioni positive, inizia nuova vita”

L'ex capitano rossoblù vola in Turchia.

Nelle scorse ore è diventato ufficiale l'addio di Joao Pedro al Cagliari. Il capitano rossoblù è stato ceduto in Turchia al Fenerbahce. Dopo il comunicato dei sardi, ecco che sui social sono apparsi i primi post del calciatore. Uno per dire addio alla formazione isolana e uno per iniziare la nuova esperienza nella Super Lig turca.