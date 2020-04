Joe Cole attacca Capello: “Irrispettoso con James. Forse non era stimolato…”

Non tutti i matrimoni riescono perfettamente. Sicuramente il binomio composto da Fabio Capello e la Nazionale inglese non ha mantenuto le premesse. Quando l’ex tecnico di Milan, Roma e Juventus si è seduto sulla panchina dei tre leoni, le aspettative erano elevate, specialmente tenendo conto dell’ottima rosa a disposizione. Eppure, al Mondiale 2010 la formazione non è andata oltre gli ottavi di finale, battuta 4-1 dalla Germania.

STOCCATA – L’ex attaccante inglese Joe Cole ha provato a far chiarezza su quel fallimento tecnico, senza risparmiare qualche frecciata all’ex CT ai microfoni del BT Sport: “Bisogna dire che Capello è un manager leggendario, quello che ha raggiunto è incredibile. Penso che non sia mai stato un matrimonio che ha funzionato nel senso che, non mi sento come se si fosse completamente impegnato nella nazionale inglese. E quando lo dico, lo faccio con pieno rispetto perché penso che sia stato un grande, grande allenatore. Ma bisogna esserlo in tutto come sta facendo Gareth Southgate. Sta davvero mostrando la strada seguendo ciò che è richiesto in quella situazione, a differenza di Fabio, che, per qualsiasi motivo, non si è impegnato pienamente nel compito. Ma lo dico rispettosamente perché lavorando con lui, ho visto che aveva quella qualità. Le cose che avrebbe fatto, le cose che avrebbe detto, avevano qualcosa. Penso solo che fosse sempre sfumato”.

PORTIERE – Joe Cole svela anche un retroscena curioso sulla scelta del portiere. Dopo aver lasciato in panchina Rob Green a seguito di un errore contro gli Stati Uniti, Capello ha detto di aver chiesto ai suoi giocatori: “Joe Hart o ‘Calamità’ James?”. “È sbagliato – riprende Cole – Penso solo che sia irriverente per James dire una cosa simile. Quando parlo di Fabio, penso a una leggenda di un gioco, a un grande manager, penso solo: durante quell’incantesimo era completamente impegnato con la squadra nazionale inglese?”.

GERMANIA – Infine una considerazione sulla polemica eliminazione contro la Germania con la rete di Lampard non convalidata sul 2-1 per i tedeschi: “Non eravamo abbastanza bravi. Non voglio cercare scuse. La Germania ha continuato a vincere la Coppa del Mondo. E non eravamo abbastanza bravi in ​​quel momento. Abbiamo avuto infortuni, ,a non puoi puntare le dita solo verso il manager, dato che i calciatori non erano abbastanza bravi per far la differenza”.