Joe Cole, il retroscensa su Capello: “Nel 2010 allenava noi ma tifava Italia. Ci infastidiva”

In modo particolare il Daily Mail riporta alcuni passaggi interessanti e decisamente pungenti relativo a come i calciatori dei Tre Leoni vivessero i momenti davanti alla tv con il mister italiano che guardava le gare dell'Italia.

INFASTIDITI - "Quello che proprio non ho sopportato al Mondiale del 2010 è quello che faceva Capello davanti alla tv mentre seguiva l'Italia", ha esordito Joe Cole . "Fischiava, urlava e festeggiava quando la Nazionale italiana segnava. Come inglese, sinceramente, non potevo sopportarlo. Ci infastidiva tutti col suo comportamento. Non è stato lungimirante facendo così".

TATTICAMENTE - Il tabloid inglese ha poi anche aggiunto alcuni recenti dichiarazioni dello stesso ex calciatore inglese rilasciate nella sua rubrica per il Telegraph. In questo caso Joe Cole ha criticato anche l'aspetto tattico e le scelte del CT: "Non aveva un piano tattico. Lasciando perdere il fatto che mi abbia fatto giocare solo due volte entrando dalla panchina. Credo che avessimo ottimi giocatori. Posso dirti che Lampard, Gerrard e Rooney sono stati davvero bravi. Con un piano per mantenere il possesso palla, avremmo fatto molto meglio. Lo dico comunque con rispetto perché Capello è bravo e ho visto le sue doti".