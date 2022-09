Jordi Alba: “Barcellona ha provato a cedermi l’ultimo giorno? Non mi sorprendo”

A tal proposito il diretto interessato ha detto nel corso di un evento Adidas: "La situazione è quella che è: il club ha agito come ha voluto. Ho sempre voluto rimanere al Barcellona, ma il club guarda ai suoi interessi", il commento di Jordi Alba riportato da Goal. "Ad ogni modo voglio andare avanti. Non tutti lo fanno, ma io sono così. Non mi sorprende più nulla nel mondo del calcio. Vorrei poter dire di più, ma non posso".