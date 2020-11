Jorge Jesus punge: “Maradona aveva passione per il gioco. Cristiano Ronaldo un po’. Messi no…”

Parole importanti e che certamente faranno discutere. Jorge Jesus ricorda Diego Armando Maradona e lo fa esaltandone le doti ma anche il carisma e la passione per quello che faceva. La passione, appunto, tema centrale delle dichiarazioni del mister del Benfica che ha paragonato El Pibe de Oro con i vari Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Jorge Jesus: “Maradona aveva passione per il gioco. Messi no”

Come riporta TyC Sports, Jorge Jesus ha commentato a seguito della scomparsa di Maradona: “Maradona è stato il miglior giocatore della storia, insieme a Pelé. Pelé è ancora qui, è vivo. Maradona è stato il più grande, non solo per quello che era come genio e giocatore, ma per il modo in cui lo ha dimostrato. Questo secondo me ha segnato la differenza”.

E ancora, precisando le sue parole: “Era un top mondiale, ma aveva la passione per il gioco, era nato per fare il calciatore, è nato con tutto. Non è un prodotto che è stato lavorato, è nato così. Amore, era quello tutto il feeling che ha avuto con la palla”. Un sentimento e una passione, appunto, che alcuni calciatori attuali non hanno. “Oggi, tra i due migliori al mondo, Cristiano Ronaldo ne ha un po’ (di passione ndr), Messi non ha niente. Non ha nessuna passione”, ha detto Jorge Jesus. “Messi è un grande giocatore, sia chiaro. Ma stiamo parlando di come sono la vita e i sentimenti, avere una passione per il gioco e per il calcio. Penso che Maradona sia stato eccezionale, in tal senso, anche rispetto a tutti gli altri”.