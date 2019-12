Jorge Mendes, messaggio alla Juventus sul futuro di Cristiano Ronaldo

“Resta alla Juventus”, poche parole ma chiare. Così Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo, chiude ogni possibilità riguardo al futuro dell’asso portoghese. Intervenuto per due brevissime battute ai microfoni di Sportmediaset, l’agente dell’attaccante bianconero ha fatto il punto sul momento di CR7 e su cosa accadrà al termine della stagione.

FUTURO – “L’anno prossimo alla Juventus? Sì, continuerà alla Juventus. Lui è il migliore calciatore del mondo e continuerà in bianconero”, ha detto Jorge Mendes. “Come sta Cristiano Ronaldo e come è il suo rapporto con Sarri? Cristiano sta bene ed è il migliore del mondo. L’ho già detto due volte. Lui è il migliore. Sarri? CR7 è contento. Molto contento…”. In questo modo, almeno per il momento, si chiudono i rumors sul possibile addio a fine stagione del centravanti.