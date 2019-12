Jorge Mendes non ha dubbi: “Cristiano Ronaldo il migliore della storia. Con lui e Joao Felix il Portogallo può vincere il Mondiale”

“Insieme potrebbero vincere un Mondiale”, parola di Jorge Mendes. Il noto procuratore ha parlato a margine dei Global Soccer Awards di Dubai. Premiato come miglior agente del 2019 insieme ai connazionali Cristiano Ronaldo – migliore giocatore dell’anno – e Joao Felix – miglior giovane -, Mendes si è soffermato sui due campioni in ottica futura.

CR7 – “Cristiano non può essere paragonato a nessuno, per me rimane una specie a sè, diversa dagli altri. Da ultratrentenne, ha fatto cose che gli altri non hanno mai fatto: i più giovani prendano esempio da lui. In Italia a già segnato 10 gol, il campionato dove è più difficile mettere a segno reti. Con la Juventus vuole vincere ancora tanto. Tra poco compirà 35 anni ma può giocare davvero fino a quando vorrà”.

PORTOGALLO – E con un Cristiano Ronaldo in grande forma, e un giovane astro nascente come Joao Felix, ecco che anche il Portogallo può sognare in grande: “Joao Felix? L’esempio da cui prendere spunto è proprio Ronaldo, Joao ne deve condividere determinazione e ambizione. Pensate, se vedessimo in campo il migliore della storia con il miglior giovane del momento: se Cristiano dovesse giocare altri 5-6 anni vedere il Portogallo campione del mondo non sarebbe poi impossibile…”, ha detto Mendes.