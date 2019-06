Jorginho, l’agente: “Alla Juventus? Aspettiamo notizie. E su Sarri….”

Maurizio Sarri, dopo l’esperienza al Chelsea, ha accettato l’offerta della Juventus, tornando così in Italia dopo appena un anno. E in bianconero potrebbe approdare anche Jorginho, pupillo del tecnico toscano che già se lo era portato con sé a Londra. Dell’ipotesi ha parlato Joao Santos, agente del giocatore brasiliano.

JORGINHO – “Il ragazzo ha un contratto di quattro anni con il Chelsea, aspettiamo qualche giorno per capire se l’interesse che viene ventilato sia reale oppure no. Se il suo passato a Napoli può rappresentare un problema? Assolutamente no, è un professionista…”.

SARRI – “Sarri ha fatto vedere sia al Napoli sia al Chelsea di essere un allenatore di grande livello. In una squadra organizzata come la Juventus può solo migliorare. I bianconeri, con lui, cambieranno modo di giocare: se prima vincevano ma non convincevano, ora convinceranno anche”.