Jorginho dà il benvenuto a Lukaku al Chelsea: “Ci darà un grande contributo”

Il centrocampista del Chelsea pronto ad accogliere Lukaku in blues

Manca ancora l'ufficialità ma nell'ambiente Chelsea , Romelu Lukaku è già un nuovo calciatore blues. Lo dice, quasi apertamente, il neo campione d'Europa Jorginho , reduce dal doppio successo in Champions League e all'Europeo. Parlando a TNT Sports, il centrocampista ex Napoli ha dato il benventuo al centravanti belga che tra qualche ora diventerà a tutti gli effetti un suo nuovo compagno di squadra.

ACCOGLIENZA - "Un giocatore come Lukaku, che sta disputando grandi stagioni, che è stato un campione in Italia, sicuramente è un giocatore che ci darà un grande contributo", ha detto Jorginho parlando già come compagno di squadra del centravanti belga. "Chiunque arriverà per aiutarci sarà un valore aggiunto, vediamo come cosa succederà". Il giocatore italiano è pronto a condividere lo spogliatoio con Lukaku tra l'altro affrontato proprio di recente nei quarti di finale di Euro 2020 nella sfida tra Italia e Belgio. L'Inter dovrebbe cedere il bomber per una cifra di poco superiore ai 100 milioni di euro.