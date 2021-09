Jorginho: “Fa male il rigore sbagliato, ma sto già studiando come rifarmi”

Jorginho non sta vivendo un momento fortunato dal dischetto. Il rigorista azzurro racconta le sue sensazioni

Fino alla finale di Euro 2020, Jorginho si era rivelato impeccabile con la maglia dell'Italia. Poi sono arrivati gli errori dal dischetto: prima quello ininfluente contro l'Inghilterra, poi quello con la Svizzera nelle qualificazioni al Mondiale 2022. Il diretto interessato ha spiegato le sue sensazioni ai microfoni di Rai Sport: "Sono molto arrabbiato per l'errore dal dischetto, fa male perché era un momento chiave della partita. Mi prendo la responsabilità, la squadra meritava la vittoria e il rigore era un'occasione per sbloccare la gara. Purtroppo ho sbagliato e fa male. I portieri mi stanno studiando e io farò lo stesso con loro. Sto già pensando a come tirare il prossimo. Mi sentivo bene quando sono andato sul dischetto, poi è stata dura ma ho fatto un bel respiro e ho pensato che mancava ancora tanto da giocare. Ma del resto il calcio è così, si parla sempre di momenti. Lo sanno tutti. Qualcuno parla di un incantesimo che si è rotto ma non gli do importanza. Si parla solo dei nostri errori in questo momento ma qualcuno si scorda di quanto abbiamo fatto di buono fino a qui. Noi dobbiamo pensare a quello, ad avere entusiasmo e credere in noi stessi per ripartire vincendo. Questo è quello che ci serve. Abbiamo dato tutto in campo anche contro Bulgaria e Svizzera, al di là del risultato. Abbiamo tutti onorato questa maglia come sempre e come faremo anche in futuro".