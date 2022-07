Jorginho, l’agente fa chiarezza: “Chelsea la priorità. Sul rinnovo…”

Sul mercato in generale, Joao Santos ha detto: "Siamo ancora all’inizio. Sarà un mercato molto oculato. Mirato. La Juventus prenderà Pogba e Di Maria? Sono calciatori di alto livello. Da Juve. Per quanto riguarda altre operazioni dipenderà anche dalle uscite. Se va via De Ligt bisognerà vedere chi arriverà". Poi su un ex Juventus come Dybala. "È un giocatore di alto livello: in Italia possono permetterselo in quattro o cinque squadre. È un giocatore importante. Dove lo vedo bene? Al Napoli. O al Milan. In azzurro farebbe innamorare la piazza, è un giocatore che si inserirebbe benissimo nel contesto".