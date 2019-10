Jorginho, l’agente: “Farà bene all’Europeo e anche al Mondiale. Tornare in Italia? Tutto è possibile…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Joao Santos, agente del centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana Jorginho, ha parlato del proprio assistito. Passato, presente e anche futuro nelle parole del procuratore dell’ex Napoli che apre anche ad un possibile ritorno in Italia.

MOMENTO – “Per Jorginho è stata sicuramente un’annata positiva. Sta facendo bene in Nazionale e può giocarsi gli europei. Quando c’è un rigore segna sempre, sono molto contento per lui che lavora tutti i giorni in modo molto serio. L’esordio con Ventura è stato sicuramente non positivo, poi piano piano si è preso la titolarità. Giocare nel Chelsea conta molto, perché è un calcio molto intenso e ha imparato molto con Sarri e Lampard“. E sul futuro: “Penso che Jorginho potrà fare molto bene nel prossimo Europeo e perché no anche nel prossimo Mondiale. D’altronde in Nazionale non ci sono tantissime occasioni. Ritorno in Italia? Nel calcio tutto è possibile, la voglia di tornare c’è sempre”.