Jorginho, l’agente: “Juventus? Vediamo cosa succede al Chelsea…”

Parla il procuratore del centrocampista

Intervenuto a Radio Marte, l'agente di Jorginho , Joao Santos , ha parlato delle vicende calde del suo assistito, tra la situazione del Chelsea , in difficoltà dopo il congelamento dei beni al patron Abramovic, fino al mercato con diversi rumors sul possibile addio ai Blues del centrocampista.

Spazio prima al sorteggio di Champions League che ha visto il Chelsea essere accoppiata col Real: "Chelsea-Real Madrid in Champions League? Penso che i campioni in carica non debbano essere sorpresi. La prima partita è a Londra è questo è un beneficio", ha detto il procuratore di Jorginho.