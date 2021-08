Jorginho, l’agente: “Parole Cassano su Pallone d’Oro? Frustrato. Non ha vinto nulla”

Parla Joao Santos e incensa il suo assistito

Dopo il riconoscimento come miglior calciatore Uefa dell’anno, Jorginho non si accontenta e pensa ai prossimi traguardi, di squadra e personali. Nel mirino del centrocampista italiano del Chelsea il Pallone d'Oro ma anche il Mondiale con la Nazionale. Lo dice apertamente il suo agente Joao Santos che, in occasione dell'intervista a TMW per la rubrica A tu per tu, non perde occasione anche per pungere Antonio Cassano che si era espresso in modo contrario alla potenziale vincita del Pallone d'Oro da parte del suo assistito.