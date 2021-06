Jorginho, l’agente: “Resta al Chelsea e vuole vincere l’Europeo con l’Italia”

Parla Joao Santos, procuratore del centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana

Dopo aver alzato al cielo la coppa della Champions League col suo Chelsea , per Jorginho inizia un'altra importantissima avventura: l'Europeo con l'Italia. Carico in vista dell'impegno con gli Azzurri , il centrocampista si sta riposando e quest'oggi si aggregherà alla squadra del CT Mancini insieme all'altro compagno di club Emerson Palmieri. A parlare del calciatore, dei suoi obiettivi e del suo futuro è stato Joao Santos, suo agente, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

"Dopo la vittoria della Champions League, Jorginho era contento ed emozionato, è stato il coronamento di una carriera lunga 11 anni. In tre stagioni al Chelsea ha vinto prima l’Europa League con Sarri e poi la Champions con Tuchel", ha esordito l'agente del centrocampista. "Cosa ho provato io? I procuratori lavorano sempre per permettere ai calciatori di ottenere il massimo dalle proprie carriere, sono felice per Jorginho, ha vinto tutto quello che poteva vincere".