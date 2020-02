Jorginho, l’agente: “Reunion con Sarri alla Juventus? Perché no…”

Si torna a parlare di Jorginho. Il centrocampista ex Napoli, ora al Chelsea, potrebbe finire di nuovo nei radar di qualche squadra italiana. A confermarlo è stato il suo agente, Joao Santos, ai microfoni di TMW: “Ora il suo obiettivo è fare bene e arrivare nel modo migliore all’Europeo con la Nazionale. Ci sono tante aspettative attorno alla squadra di Mancini. L’Europeo poi è una bella vetrina anche personale, sta facendo molto bene al Chelsea e sono certo che arriverà qualche proposta importante perché nel suo ruolo non ci sono tanti calciatori di grande livello come lui in giro”.

E a proposito di proposte, il procuratore del centrocampista non esclude anche la clamorosa ipotesi di una reunion con Maurizio Sarri: “Jorginho alla Juventus? Perché no? Sono certo che arriverà qualche proposta importante, che ovviamente valuteremmo insieme al Chelsea”. Dopo Higuain e appunto il tecnico, potrebbe esserci dunque un altro sgarbo della Vecchia Signora alla squadra partenopea con Jorginho che potrebbe approdare in bianconero.