Jorginho, l’agente: “Un ritorno al Napoli? A lui piacerebbe tornare in Italia…”

Sempre più protagonista non solo al Chelsea, ma anche in Nazionale. Stiamo parlando di Jorginho, a segno dal dischetto nella sfida contro la Grecia, che ha regalato agli azzurri l’aritmetica qualificazione agli Europei 2020. A Radio Kiss Kiss, in queste ore, è intervenuto l’agente del centrocampista Joao Santos.

NAZIONALE – “Ora che la qualificazione è stata acquisita, gli azzurri vogliono arrivare a 30 punti. L’Italia non è inferiore a Spagna, Francia, Portogallo o Inghilterra: può giocarsela alla pari”.

RITORNO AL NAPOLI – “Dipende molto dal presidente e dall’allenatore. Jorginho da parte sua gradirebbe tornare in Italia se ce ne fosse la possibilità, vedremo cosa accadrà. Ora però al Chelsea è diventato un giocatore importante, è anche vicecapitano”.