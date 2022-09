Jorginho: “Mi sono impegnato tanto per essere rispettato. Ero infastidito dalle voci”

Jorginho , centrocampista del Chelsea ed ex Napoli , ha parlato al sito ufficiale dei Blues del suo arrivo a Londra. In tanti sostenevano che il suo arrivo in Inghilterra sia dato grazie a Sarri , vista la stima dell'allenatore della Lazio nei confronti del giocatore. Queste le sue parole:

"Non è stato facile. Il primo anno stavamo vincendo e tutto sembrava a posto, ma poi sono successe tante cose. Ho dovuto impegnarmi molto per ottenere il rispetto di tutti. Dopo che sono iniziate quelle voci, ovviamente, ero un po' infastidito, ma cerco sempre di guardare il lato positivo e cambiare la percezione che le persone hanno di me. Quindi mi sono detto, queste persone si sbagliano su di me e non è giusto. Sia nel calcio che nella vita si tratta di fatti, non di parole. Potevo dimostrarlo in campo e attraverso i risultati, è quello che ho sempre cercato di fare. All'inizio della mia esperienza volevo lavorare principalmente con fisioterapisti inglesi, quindi ho avuto l'opportunità di iniziare a parlare e capire il più possibile. Parlavo con gli uomini del kit, con lo chef. Quindi grazie a questo ho iniziato a capire molto di più. C'era un ragazzo, Lucas Piazon, che era qui da molti anni. È brasiliano, ma parlava già perfettamente l'inglese, quindi gli ho fatto un sacco di domande e mi ha insegnato molto".